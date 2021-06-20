Рынок новых мотоциклов в мае вырос на 76%. Bajaj стал лидером, опередив BMW

В мае россияне приобрели 3902 новых мотоцикла. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это на 76% больше, чем год назад, но все же немного меньше, чем в апреле (3984 шт.).

Напомним, что 2021 год для данного сегмента рынка транспортных средств начался не слишком удачно: в январе он упал на 12%, в феврале – на 19%, в марте – на 43%. И вот теперь – второй месяц подряд (в апреле был рост в 2,5 раза) отмечается положительная динамика.

«Индийцы» обогнали «баварцев»

В первой тройке марок – ни одного новичка, однако не обошлось без сюрпризов. Лидер данного сегмента транспортных средств – немецкий BMW – на этот раз опустился на вторую позицию рейтинга, уступив первое место индийскому бренду Bajaj. Так, мотоциклы Bajaj в мае приобрели 517 жителей России (+94% к маю прошлого года).

Впрочем, все три лидера идут достаточно ровно, разница между ними исчисляется штучно. Мототехника BMW была куплена в количестве 512 штук (+58%), Racer – 506 штук (+36%). Отметим, что на тройку лидеров в мае пришлось почти 40% всего рынка новых мотоциклов.

Также стоит добавить, что практически все участники рынка завершили месяц с положительной динамикой: вероятно, сказалась низкая база прошлого периода, связанная с пандемией и ограничениями работы дилеров в целом ряде регионов России.

На троих – одна треть

Треть рынка в данном сегменте пришлась на три региона: Москва (740 шт.), Московская область (358 шт.) и Санкт-Петербург (221 шт.). Суммарная их доля составила около 34%.

Из нестоличных субъектов РФ лидирует Свердловская область, где было куплено 206 единиц мототехники. В ТОП-5 вошел и Краснодарский край, жители которого приобрели 115 новых мотоциклов.

По итогам 5 месяцев нынешнего года российский рынок новых мотоциклов также находится «в плюсе»: с января по май его объем составил 9155 мотоциклов, что на 58% больше, чем за такой же период в 2020 году.

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Фото: Bajaj