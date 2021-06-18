Mercedes-Benz отзывает в России более 1000 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 16 июня объявила об отзыве 1138 кроссоверов Mercedes-Benz GLE и GLS, реализованных с 2018-го по 2021 год. Причины отзыва: дренажный шланг для конденсата кондиционера мог быть установлен некорректно. На всех автомобилях будут проверены и при необходимости корректно установлены дренажные шланги для конденсата кондиционера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, под отзыв попали 47 автомобилей Mercedes-Benz E-класса и AMG GT 4-дверное купе, реализованных с 2018-го по 2021 год. Причины отзыва: резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях будет откорректировано резьбовое соединение и положение плюсового провода на стартере.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

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Фото: Mercedes-Benz