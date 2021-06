Новые Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe нового поколения. Новый Audi RS 4 Avant доступен по цене от 6 млн 990 тыс. рублей, стоимость новых Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe составляет от 7 млн 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Спортивный облик новых Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe отличают решетка радиатора RS с характерной объемной сотовой структурой и черной глянцевой отделкой, крупные боковые воздухозаборники, новые накладки порогов, расширенные колесные арки, задний бампер с фирменным диффузором RS, а также 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport дизайна «10 спиц Star».

Среди особенностей интерьера новых RS-моделей – спортивные сиденья серии plus с тисненым логотипом RS, доступные в качестве опции с обивкой кожей Feinnappa, с узором в форме сот и контрастной прострочкой. Они сочетаются со спортивным рулем с отделкой кожей, украшенным эмблемой RS и оснащенным алюминиевыми переключателями передач. Стоит также отметить опциональную виртуальную приборную панель Audi virtual cockpit plus с индикацией данных, специально предусмотренных для серии RS: давления и температуры в шинах, крутящего момента, времени прохождения круга и перегрузок.

Концепция управления автомобилем выстроена вокруг 10,1-дюймового сенсорного экрана MMI touch, который установлен в верхней части передней панели. Режим отображения RS позволяет отследить информацию о температуре компонентов и систем автомобиля, максимальных значениях перегрузок, давлении в шинах. С помощью MMI системы также можно управлять системой Audi drive select, позволяющей задавать и сохранять настройки не только для уже знакомых режимов, но и для двух дополнительных – RS1 и RS2. Активация данных режимов также доступна с помощью новой кнопки RS Mode на спортивном многофункциональном рулевом колесе.

Оснащенный двойным турбонаддувом двигатель V6 TFSI объемом 2,9 л развивает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента в широком диапазоне – от 1900 до 5000 об/мин. До 100 км/ Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe разгоняются всего за 3,9 с., Audi RS 4 Avant – за 4,1 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом RS универсал разгоняется до максимальных 280 км/ч. Постоянный полный привод quattro доступен с опциональным спортивным дифференциалом на задней оси.

В список стандартного оснащения спортивных Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe также входят спортивная подвеска RS, дисковые тормоза RS спереди и сзади, тормозные суппорты черного цвета спереди, светодиодные фары Matrix LED с технологией динамического освещения и динамическими указателями поворота, датчик света и дождя, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, парковочный ассистент с датчиками сзади и спереди, круиз-контроль, камера заднего вида, пакет контурного освещения салона, электропривод двери багажника и др.

Для новых Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe также предлагается широкий выбор опционального оснащения, среди которого: керамическая тормозная система RS (тормозные суппорты красные, темно-серые или синие), спортивная подвеска RS plus с изменяемой жесткостью амортизаторов (DRC), полный привод quattro со спортивным со спортивным дифференциалом, система динамического рулевого управления, навигационная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch, аудиосистема Bang&Olufsen с объемным звучанием, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus с дополнительным режимом RS, система автоматической парковки, пакеты ассистирующих систем «Путешествие», «Город» и «Парковка», проекционный дисплей и др. Кроме того, клиенты могут выбрать эксклюзивные цвета окраски кузова и материалы отделки воспользовавшись возможностями программы индивидуализации автомобиля по программе Audi exclusive.

Фото: Audi