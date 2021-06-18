В Hyundai рассказали о перспективах новой Creta

Новая Hyundai Creta удержит лидерство в сегменте SUV на российском авторынке, которое на протяжении почти 5 лет принадлежало предыдущему поколению модели. Об этом на презентации новинки заявил генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун, отметив, что Hyundai Creta является одной из ключевых моделей на производственной линии предприятия в Санкт-Петербурге.
По словам директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, с момента начала производства Hyundai Creta первого поколения в августе 2016 года было выпущено более 355 тыс. этих автомобилей. Производственный план на 2021 год предусматривает выпуск 40 тыс. кроссоверов Hyundai Creta первого поколения, который будет завершен в конце июня. Уже с 1 июля на заводе в Санкт-Петербурге стартует массовое производство новой «Креты», и до конца года с конвейера должно сойти 20 тыс. таких машин. Всего в этом году предприятие планирует произвести 230 тыс. автомобилей всех моделей (+5% к 2020 году), продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю.
В России новое поколение Hyundai Creta будет представлено с двумя двигателями – атмосферными бензиновыми агрегатами Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 149,6 л.с. На выбор будут доступны пять комплектаций кроссовера (Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige) с рядом опциональных пакетов и специальная версия Smart, оснащенная пакетом систем безопасности Smart Sense. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.
Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель отдела планирования продукта «Хендэ Мотор СНГ» Юрий Бейтан, традиционно наибольшим спросом у российских покупателей пользуются средние комплектации Hyundai Creta, на которые приходится более 60% всех продаж модели. Именно поэтому при разработке нового поколения этого кроссовера в компании Hyundai ставили перед собой задачу, чтобы новые опции комфорта и безопасности, которые появились на новой «Крете», были доступны не только в топовых версиях, но и в наиболее востребованных средних комплектациях. К примеру, цифровой приборной панелью Supervision планируется оснащать более трети кроссоверов Hyundai Creta нового поколения. Показательно также, что уже в базовой версии модель получит мультимедийную систему с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном (в старших комплектациях – с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном), а в средних комплектациях будет доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками. Наконец, новая Creta – вторая модель Hyundai на российском рынке и первый представитель сегмента компактных кроссоверов с поддержкой инновационных телематических сервисов Bluelink. В перспективе компания Hyundai планирует оснащать телематическими сервисами Bluelink до 50% продаваемых в России автомобилей, и именно с появлением на модели Creta нового поколения они получат толчок к развитию.
Кроме того, в настоящее время компания Hyundai работает над проектом индивидуальной кастомизации Hyundai Creta, сообщил Юрий Бейтан. При этом он отметил, что это «непростой процесс для массовых моделей и, скорее всего, займет продолжительное время». Между тем, новая «Крета», которая получила пять стандартных комплектаций с рядом опциональных пакетов и специальную версию Smart, уже на старте продаж предложит 48 вариантов исполнения, с учетом различных сочетаний двигателей и трансмиссии, а также типа привода.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Hyundai
Какие уж тут перспективы... Задиры двигателя, вот какие перспективы. Они же с моторами так ничего и не сделали. В Штатах их за это оштрафовали, а в РФ по-прежнему терпят, и по-прежнему дилеры шлют к чёрту, когда приезжаешь с этой проблемой "Клина двигателя нет, значит - не гарантия". Удобно устроились! Теперь ещё и дизайн страшный...
Рустем