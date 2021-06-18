В Hyundai рассказали о перспективах новой Creta

Новая Hyundai Creta удержит лидерство в сегменте SUV на российском авторынке, которое на протяжении почти 5 лет принадлежало предыдущему поколению модели. Об этом на презентации новинки заявил генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун, отметив, что Hyundai Creta является одной из ключевых моделей на производственной линии предприятия в Санкт-Петербурге.

По словам директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, с момента начала производства Hyundai Creta первого поколения в августе 2016 года было выпущено более 355 тыс. этих автомобилей. Производственный план на 2021 год предусматривает выпуск 40 тыс. кроссоверов Hyundai Creta первого поколения, который будет завершен в конце июня. Уже с 1 июля на заводе в Санкт-Петербурге стартует массовое производство новой «Креты», и до конца года с конвейера должно сойти 20 тыс. таких машин. Всего в этом году предприятие планирует произвести 230 тыс. автомобилей всех моделей (+5% к 2020 году), продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю.

В России новое поколение Hyundai Creta будет представлено с двумя двигателями – атмосферными бензиновыми агрегатами Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 149,6 л.с. На выбор будут доступны пять комплектаций кроссовера (Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige) с рядом опциональных пакетов и специальная версия Smart, оснащенная пакетом систем безопасности Smart Sense. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.