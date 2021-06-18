На авторынке Санкт-Петербурга второй месяц подряд лидирует Skoda Rapid

В мае жители Северной столицы приобрели порядка 8 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это в 2,3 раза больше, чем в мае 2020 года. При этом в модельном рейтинге Санкт-Петербурга второй месяц подряд лидирует лифтбек Skoda Rapid, который в январе, феврале и марте выше 5-го места в рейтинге не поднимался. В апреле он совершил рывок, выбившись на первое место, а в мае сумел удержать звание лидера.

Итак, по итогам мая Skoda Rapid в Санкт-Петербурге разошелся тиражом в 320 купленных автомобилей. На второй и третьей позициях, с приблизительно равными результатами, находятся два «немца» – Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo (272 и 271 шт. соответственно).

Далее буквально по пятам следует Hyundai Solaris (270 шт.), а замыкает пятерку лидеров отечественная LADA Vesta (267 шт.). В ТОП-10 майского рейтинга Северной столицы также вошли: LADA Granta (257 шт.), Hyundai Creta (251 шт.), KIA Rio (242 шт.), Renault Logan (236 шт.) и KIA K5 (216 шт.).

Эксперты отмечают, что весь ТОП-10 завершил месяц с положительной динамикой. При этом наименьший рост продемонстрировал KIA Rio (+19%), а сильнее других в ТОП-10 нарастили свои показатели Renault Logan и Skoda Rapid – почти в 4,5 раза. Всего же с начала года в Санкт-Петербурге было приобретено 40 тыс. новых легковых автомобилей, что на 36% больше, чем в январе – мае 2020 года.

Во сколько обходится содержание перечисленных (и не только) моделей, поможет подсчитать «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Skoda