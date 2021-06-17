АВТОВАЗ может запустить сервис подписки на автомобили LADA

АВТОВАЗ разрабатывает программу подписки на автомобили LADA. Окончательное решение о запуске проекта будет приниматься руководством компании в конце года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Предположительно сервис подписки от АВТОВАЗа будет изначально сфокусирован на крупных городах, а его запуск возможен в 2022 году.

Автомобиль по подписке – это более длительная, чем каршеринг, аренда транспортного средства, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель. На российском рынке такие услуги в основном предоставляют компании, принадлежащие самим автопроизводителям: Hyundai Mobility, Volvo Car Drive, Kia Mobility, Skoda Smart Drive, Audi Drive. Есть подобный сервис у «Сбера» и «Яндекс.Драйва», а также у стартапа The Mashina.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Во сколько обойдется содержание автомобилей LADA или других марок, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».



Фото: АВТОВАЗ