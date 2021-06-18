Эксперты рассказали о рыночных перспективах Aurus Senat

В России началось серийное производство представительских седанов Aurus Senat, которые в ближайшее время поступят в продажу. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто является целевой аудиторией новой модели и каковы ее рыночные перспективы.

Как считает операционный директор АГ «АВИЛОН» Олег Шамба, Aurus относится к сегменту люксовых автомобилей, которые отличаются выразительным экстерьером, непревзойденной безопасностью и комфортом. Российская автомобильная марка встает в один ряд с Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Benz Maybach.

По мнению генерального директора АВТОDOM Алтуфьево Евгения Афонина, Aurus Senat в первую очередь рассчитан на экспорт. Можно предположить, что рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока будет активно насыщаться российскими автомобилями класса «люкс», тем более, что одним из акционеров Aurus является инвестиционный фонд из ОАЭ. Дополнительным стимулятором интереса к марке выступит разнообразие модельного ряда, который вскоре будет пополнен представительским кроссовером Komendant.

«Сейчас сложно рассуждать о перспективах автомобилей Aurus. Да и рано, на мой взгляд. Поэтому выскажусь в несколько ином ключе: лично я приветствую этот проект. Мне нравится, что в России продолжают создавать свои автомобили. Да, этот запрос пришел «с самых верхов», но то, что проект «Кортеж» (прежнее название) не остался на бумаге, а дошел до стадии серийного производства, вселяет оптимизм. Поэтому я искренне надеюсь, что автомобили Aurus будут и дальше выпускаться, и на них будут ездить не только наш президент или министры, но и другие известные личности. Возможно, даже не только российские, а еще и зарубежные», – резюмирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

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