Новая Creta – самая локализованная модель Hyundai в России

Уровень локализации кроссовера Hyundai Creta второго поколения, массовое производство которого стартует на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в июле, уже на начальном этапе составит 1700 баллов по методике Минпромторга РФ. Для сравнения, у моделей Hyundai Solaris и KIA Rio, выпускающихся на том же предприятии, данный показатель составляет сейчас 1500 баллов. А в октябре 2021 года, когда новая Hyundai Creta начнет оснащаться двигателями российского производства от компании Hyundai WIA, уровень локализации этой модели достигнет 2100 баллов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказала начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева.

По ее словам, в числе новых комплектующих, локализованных в России, которые получила новая Hyundai Creta – стекла, стеклоподъемники, ремни безопасности, рулевое колесо, дверные уплотнители, защита картера и пластиковые накладки на пятую дверь.

Напомним, подготовка к производству кроссовера второй генерации началась еще летом прошлого года. В связи с существенными изменениями в дизайне и техническом оснащении новинки, необходимые преобразования производственного процесса коснулись каждого из четырех цехов завода, где было модернизировано оборудование и проведено соответствующее обучение сотрудников. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей для выпуска второго поколения Hyundai Creta составили более 100 млн долларов.

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Фото: «АВТОСТАТ»