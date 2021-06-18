Российский авторынок в мае занял третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае сбавил темпы роста, опустился на третье место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 230635 машин (+37,2%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 156737 машин (рост в 7,7 раза). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. Несмотря на это, майский результат еще далек от докризисного уровня – по сравнению с последним весенним месяцем 2019 года он оказался на 13,2% хуже.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на третью строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 144 тыс. единиц (+38,7%).

Четвертый результат показала Италия – 142730 машин, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Франция, чьи дилеры увеличили реализацию на 46,4% до 141040 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в мае вырос в 2,8 раза до 95403 машин.

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