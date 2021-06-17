KIA Rio в мае стал самым покупаемым автомобилем в Москве

В последний месяц весны KIA Rio вернул себе лидерство на столичном авторынке. А вот Skoda Rapid, возглавлявший модельный рейтинг в апреле, опустился на вторую позицию. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных по рынку новых легковых автомобилей в Москве за май 2021 года.

По данным агентства, в мае жители российской столицы приобрели 19,4 тыс. новых легковых машин, что в 3,1 раза больше, чем за тот же месяц 2020 года (6,3 тыс. шт.). При этом все представители первой десятки моделей продемонстрировали рост, выраженный трехзначными числами – в диапазоне от 160% (Volkswagen Tiguan) до 667% (Skoda Rapid).

Наибольшее предпочтение москвичи отдали KIA Rio – в прошлом месяце они приобрели 1073 экземпляра этой модели (с учетом версии Rio X), что почти в 5 раз больше, чем год назад. Далее в рейтинге следует, как уже сообщалось, Skoda Rapid – с результатом 844 экземпляра (рост в 7,7 раза).

На третьей позиции столичного рейтинга находится Volkswagen Polo (834 шт.; +522%). За ним следуют два «корейца» – седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, которые разошлись тиражом в 715 и 666 единиц соответственно. Причем Solaris обгоняет Creta не только по количеству, но и по показателю роста (+511% против +188%).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей у жителей Москвы в мае попали: Toyota Camry (602 шт.; рост в 3,8 раза), Volkswagen Tiguan (492 шт.; в 2,6 раза) и Hyundai Santa Fe (483 шт.; в 4,1 раза), KIA K5 (457 шт.) и KIA Sportage (432 шт.; в 7 раз).

В целом же с начала года в столице было куплено уже 93,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 42% больше, чем в январе – мае 2020 года.

Найти эти (и другие) модели – в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA