Европейский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 73,7% и составили 1 млн 083 тыс. 795 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 25% ниже. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 204 тыс. 398 единиц (+31,1%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 126956 машин (+82,4%). На втором месте идет Peugeot с показателем 65183 автомобиля (+60,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 63125 машин (+97,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (62613 шт., +92,2%) и BMW (62550 шт., +95,2%).

Быстро узнать стоимость этих и других новых автомобилей на российском рынке - можно на сайте «Цена авто».