KIA K5 сохраняет звание лидера рынка в сегменте D | АВТОСТАТ

KIA K5 сохраняет звание лидера рынка в сегменте D

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KIA K5 сохраняет звание лидера рынка в сегменте D

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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По итогам 5 месяцев 2021 года в России было реализовано 11 933 автомобиля KIA K5 (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый результат позволил этой модели сохранить звание самой популярной в сегменте D за январь – май.

Между тем, второе место тут занимает Toyota Camry, которая с каждым месяцем сокращает отставание от лидера. Ее показатель по итогам 5 месяцев составил 11 622 проданных автомобиля. При этом как в мае, так и в апреле, японская модель по объемам реализации опережала корейскую.

Третью позицию в сегменте D сохраняет Hyundai Sonata, которая с января по май нынешнего года разошлась тиражом в 3347 единиц.

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA

Источник: АВТОСТАТ

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