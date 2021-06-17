KIA K5 сохраняет звание лидера рынка в сегменте D

По итогам 5 месяцев 2021 года в России было реализовано 11 933 автомобиля KIA K5 (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый результат позволил этой модели сохранить звание самой популярной в сегменте D за январь – май.

Между тем, второе место тут занимает Toyota Camry, которая с каждым месяцем сокращает отставание от лидера. Ее показатель по итогам 5 месяцев составил 11 622 проданных автомобиля. При этом как в мае, так и в апреле, японская модель по объемам реализации опережала корейскую.

Третью позицию в сегменте D сохраняет Hyundai Sonata, которая с января по май нынешнего года разошлась тиражом в 3347 единиц.

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA