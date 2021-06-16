Российский рынок новых автобусов в мае вырос на 20%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что объем рынка новых автобусов в России по итогам мая 2021 года составил 904 единицы. Это на 20% больше, чем год назад.

37% купленных в мае автобусов пришлось на марку «ПАЗ», что эквивалентно 333 экземплярам. Примерно каждый четвертый купленный автобус (25,8%) относится к бренду «ЛИАЗ» (233 шт.), а замкнул тройку марок-лидеров еще один отечественный производитель – «НЕФАЗ» (144 шт.), с долей рынка в 16%. Чуть меньше показатель у белорусского бренда «МАЗ» – 123 единицы. Лучшим среди иностранных марок стала итальянская Iveco, продукция которой разошлась тиражом в 22 экземпляра.

В региональной структуре этого рынка за май лидируют Москва и Московская область – здесь было куплено 225 и 216 новых автобусов соответственно. Больше ни один из субъектов РФ не преодолел отметку ни в 100, ни даже в 50 штук. Из региональных лидеров впереди оказался Ханты-Мансийский автономный округ, где было приобретено 39 автобусов.

Что касается итогов 5 месяцев нынешнего года, то за этот период рынок новых автобусов в РФ показывает небольшое падение. Так, с января по май его объем составил 4582 единицы – на 1,5% меньше, чем за 5 месяцев 2020 года.

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