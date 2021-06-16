За год в России реализовано порядка 3 тысяч автомобилей Chevrolet массового сегмента

Автомобили Chevrolet массового сегмента присутствуют на российском рынке уже целый год – 15 июня 2020-го начались их продажи в нашей стране. Всего же за это время их было реализовано в количестве 2840 единиц, сообщает пресс-служба компании «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента в РФ).

Сегодня эти автомобили представлены на нашем рынке тремя моделями – седанами В-класса Chevrolet Cobalt и Nexia, а также хэтчбеком А-класса Spark. Бестселлером среди них является Cobalt, на долю которого за год пришлось 63% от всего объема реализации, или 1788 машин. Доля Chevrolet Nexia составила 29%, что эквивалентно 837 экземплярам. Оставшиеся 8% (215 автомобилей) – на счету компактного городского хэтчбека Chevrolet Spark.

Напомним, что оба седана Chevrolet производятся в Казахстане, на предприятии «СарыаркаАвтоПром» (г. Костанай), а хэтчбек – в Узбекистане, на заводе UzAuto Motors (г. Асака). О комплектациях и стоимости автомобилей Chevrolet можно узнать здесь.

Если год назад дилерская сеть «Келес Рус» насчитывала только 2 автоцентра (в Оренбурге и Вологде), то на сегодняшний день их уже 45. Сейчас автосалоны работают в 37 крупнейших городах 7 из 8 федеральных округов РФ. При этом на разных этапах авторизации находятся еще несколько десятков новых партнеров.

Как отмечает исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов, до конца 2021 года сеть компании будет включать в себя как минимум 60 автосалонов по всей стране. «Ориентир продаж, заложенный в нашу бизнес-модель, – занять до 2% российского авторынка», - сообщил он.

Полный список дилеров Chevrolet (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Келес Рус