В России представлен кроссовер Hyundai Creta нового поколения

Сегодня, 16 июня, компания Hyundai представила кроссовер Creta второго поколения, который в скором времени будет продаваться в России. Как сообщает корреспондент агентства «АВТОСТАТ» с места событий, массовое производство Hyundai Creta нового поколения стартует 1 июля на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Напомним, что Hyundai Creta с 2017 года неизменно является самым популярным автомобилем сегмента SUV в России. При этом за 5 лет было произведено 355 тысяч кроссоверов первого поколения. В корейской компании уверены, что новая «Крета» сохранит лидерство в данном сегменте. Отмечается, что инвестиции в модернизацию производства для новой «Креты» составили 100 млн долларов.

Что касается габаритных размеров автомобиля, то новая Creta стала на 30 мм длиннее (теперь – 4300 мм), на 10 мм шире (1790 мм) и на 10 мм ниже (1620 мм). А вот колесная база увеличилась на 20 мм (до 2610 мм). При этом линейка двигателей состоит из агрегатов, которыми оснащалось и предыдущее поколение: 1,6 л (121 или 123 л.с.) и 2 л (149 л.с.). Если 1,6-литровый мотор агрегатируется на выбор 6-ступенчатой механической или автоматической КП, то 2-литровый – только с «автоматом».

Автомобиль будет предложен покупателям в передне- или полноприводном вариантах. Таким образом, будет доступно на выбор 6 сочетаний мотора, КП и привода. Помимо внешних отличий, у новой «Креты» появятся цифровая панель, новая мультимедийная система и ряд других опций, а уже «в базе» будет 8-дюймовый экран.

Более подробная информация о ценах и комплектациях новой Hyundai Creta будет известна ближе к старту продаж, а до 1 июля на заводе компании в Санкт-Петербурге пока будут выпускаться кроссоверы первого поколения.

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Фото: АВТОСТАТ