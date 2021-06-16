Какие автомобили покупали россияне в мае: ТОП-10 моделей

В последний месяц весны 2021 года жители РФ стали обладателями* 126 тыс. новых легковых автомобилей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это на 104% больше, чем в мае прошлого года. В качестве главной причины столь высокого роста они называют эффект низкой базы – год назад в авторитейле еще действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Почти четверть (24,1%) рынка новых легковых автомобилей в мае пришлось на отечественную марку LADA. Ровно столько же, но суммарно, заняли корейские бренды KIA и Hyundai (13,5% и 10,6% соответственно). Доля каждой из оставшихся марок составляет менее 10%.

Среди моделей лидерство по-прежнему удерживают две «лады» – Granta и Vesta. Если автомобили семейства «Гранта» в мае были куплены в количестве 11,6 тыс. единиц, то «Веста» разошлась тиражом в 8,9 тыс. штук. Звание самой популярной иномарки удерживает KIA Rio – эта модель была приобретена в объеме 6 тыс. экземпляров (с учетом кросс-хэтчбеков Rio X). Замкнули пятерку лидеров два представителя Hyundai – седан Solaris (5,1 тыс. шт.) и кроссовер Creta (4,9 тыс. шт.).

В ТОП-10 самых покупаемых новых легковых автомобилей по итогам мая нынешнего года также попали: Volkswagen Polo (4,4 тыс. шт.), LADA Niva (4,3 тыс. шт.), Skoda Rapid (4 тыс. шт.), LADA Largus (3,4 тыс. шт.) и Renault Duster (3,2 тыс. шт.). Показатели остальных моделей составили менее 3 тыс. единиц.

Найти эти (и другие) автомобили – в салонах проверенных дилеров.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: АВТОСТАТ