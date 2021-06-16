В первой половине июня 21 марка поменяла цены на автомобили

Мониторинг цен, проводимый специалистами сайта «Цена Авто», показал, что в первой половине июня (с 1 по 15 число) на официальных сайтах 21 марки появились обновленные прайс-листы на автомобили.

Из первой пятерки лидеров рынка вновь повысили цены KIA и Renault. При этом у корейской марки большинство моделей подорожали на 0,5 – 3,9%, а французский бренд поднял цены на весь модельный ряд на 0,8 – 2,0%.

Среди популярных массовых марок отметим также Toyota, у которой прибавку в 1,0 – 3,3% получили 7 из 11 моделей, и Volkswagen, где 3 легковые модели стали дороже на 1,8 – 9,3%. Кроме того, выросли цены на все внедорожники УАЗ (на 1,3 – 2,0%), на 4 модели Chevrolet (на 0,8 – 5,7%) и на 2 модели Suzuki (на 0,5 – 1,9%).

В этот период произошло много изменений в китайском сегменте рынка. Так, бренд Chery повысил цены на кроссовер Tiggo 4 (на 0,7 – 1,1%), а премиальный CHERYEXEED – на внедорожник TXL (на 2,0%). Три модели Haval получили прибавку в размере 1,0 – 2,9%, а две модели Geely – в размере 0,8 – 1,5%. Кроме того, обновленные прайс-листы появились у кроссоверов FAW Besturn X40 (плюс 2,0 – 9,7%) и DFM 580 (плюс 16,4%), а также у пикапа Great Wall Wingle 7 (плюс 2,9%).

В премиальном сегменте рынка увеличение стоимости было отмечено у большинства моделей Cadillac (на 1,9 – 3,9%), Mercedes-Benz (на 1,9 – 8,5%) и Lexus (на 0,2 – 2,4%).

Разнонаправленное изменение цены произошло у 5 моделей Volkswagen в сегменте легких коммерческих автомобилей – от минус 6,9% до плюс 2,1%. Дополнительно отметим еще три марки из этого сегмента – российский УАЗ (плюс 1,1 – 3,3% на 4 модели), а также французские Citroen (плюс 0,7 – 1,6% на 2 модели) и Peugeot (плюс 0,7 – 1,6% на 2 модели).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Какие еще бренды обновят прайс-листы до конца июня? Об этом можно оперативно узнавать на сайте «Цена Авто». Кроме того, у нас можно выяснить актуальную стоимость вашего автомобиля с пробегом. В этом поможет калькулятор «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ