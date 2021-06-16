Первая в мире конференция автосервисного бизнеса пройдет в онлайн-формате

Первая в истории международная конференция автосервисного бизнеса пройдет 24 июня (15.00 мск) и объединит 12 спикеров из 4 стран. Организатором конференции выступила международная сеть автосервисов FIT SERVICE.
Эксперты из США, Германии, Китая и России обсудят проблемы отрасли, поделятся опытом ведения бизнеса, реализации запасных частей.
Также в ходе конференции планируется обсудить следующие темы:
- как устроен сетевой и независимый бизнес автосервисов в разных странах;
- доля сетевых и независимых автостанций;
- как независимые автостанции конкурируют с крупными сетями;
- государственное регулирование отрасли;
- объем рынка в каждой стране;
- проблемы препятствующие развитию отрасли.
Каждый из участников сможет задать интересующие вопросы экспертам, получить важную и интересную информацию во время трансляции о иностранных рынках из первых рук.
Участие в мероприятия бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться.
Ссылка для регистрации здесь.