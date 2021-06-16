Техосмотры приближаются к отмене. Законопроект уже на столе председателя ГосДумы

Депутаты ГосДумы приняли решение, в соответствии с которым при покупке полиса ОСАГО страховые компании больше не вправе требовать от владельца легкового автомобиля диагностическую карту. Официально новшество вступает в силу с 22 августа нынешнего года. Однако, учитывая то, что ранее правительством уже была дана отсрочка по прохождению техосмотров и выдаче таких карт (до 1 октября), можно смело сказать, что закон уже действует, и штрафовать за отсутствие документа, подтверждающего прохождение машиной техосмотра, вас никто не будет. Пока решено отложить такие штрафы до 1 марта 2021 года.

Но мы все понимаем, что даже названная дата - весьма условна. Потому что Дума, приняв в третьем чтении решение по диагностическим картам, тут же дала понять, что процесс «либерализации» в отношении реформы техосмотра в России еще не закончен. Вчера вечером, 15 июня, был зарегистрирован и подан председателю ГосДумы новый пакет документов - законопроект №1193342-7. Он предлагает исключить проведение обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами - физическими лицами для личных нужд. Отметим, что только в сегменте легковых автомобилей таковых владельцев, по данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2021 года насчитывалось 43 млн 176 тыс.

Напомним, что в настоящее время действие федерального закона N 170-ФЗ (о техосмотре) уже не распространяется на транспортные средства, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью не более 4 киловатт и максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 50 километров в час, а также прицепы к ним. Сейчас просто предлагается расширить этот перечень, включив в него практически весь автопарк России, которым владеют физические лица и пользуются исключительно в личных целях. Исключение предлагается сделать для такси и транспорта, используемого для предпринимательской или служебной деятельности.

В пояснительной записке, приложенной к документам, говорится, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за первые девять месяцев 2020 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 7,1%. При этом нарушение ПДД водителями составляет 88,7%, а неудовлетворительное состояние улиц и дорог - 35,5%. Кроме того, в указанные 7,1% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях. Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является весьма незначительной. Авторы проекта считают, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств. Поэтому ее следует отменить.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен и есть большая вероятность, что он будет принят. При этом, конечно, автовладельцы должны понимать, что обязанность следить за исправностью своего автомобиля и своевременно проводить его диагностику и ремонт - никто не отменял. Это вопрос безопасности, ГИБДД будет осуществлять контроль строго, а в случае ДТП по причине неисправности машины - с нас спросят «по полной», с учетом действующего законодательства.

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