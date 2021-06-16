В мае авторынок Украины вырос на 38%

Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в мае 2021-го составил 8,5 тыс. экземпляров, что на 38% выше результата годичной давности. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» отмечают, что рост все еще связан с низкой базой прошлого периода, возникшей вследствие пандемии коронавируса.

В марочной структуре рынка в лидеры вышла японская Toyota, на которую пришлось более 13% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В количественном выражении это соответствует 1130 экземплярам, что на 11% больше, чем в мае 2020 года. Следом идет французский Renault с результатом в 1000 купленных автомобилей (+21%), а замыкает тройку лидеров корейская KIA (620 шт.), единственная в десятке марок-лидеров показавшая падение (-11%). В ТОП-5 марок украинского авторынка по итогам мая 2021 года также попали Skoda (600 шт.; +108%) и Nissan (410 шт.; +135%).

Что касается модельных предпочтений украинцев, то в мае на первое место по объемам покупок вышел Toyota RAV4 с результатом 470 экземпляров. На втором месте находится KIA Sportage (410 шт.). Далее следуют Renault Duster (320 шт.), Nissan Qashqai (260 шт.) и Renault Sandero (240 шт.).

Всего же за 5 месяцев 2021 года жители Украины приобрели 40,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota