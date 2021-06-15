Внедорожники Land Rover стали доступны по подписке без авансового платежа

Автомобили Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover, предлагаемые по подписке (сервис Land Rover Mobility), теперь можно оформить без авансового платежа, оплачивая оговоренную сумму аренды каждый месяц. Кроме того, компания увеличила возможный срок аренды: если раньше автомобили бренда предлагались к подписке только на 12 месяцев, то сейчас стал возможен более длительный срок - 2 года.

Как сообщает пресс-служба компании Jaguar Land Rover Россия, сервис Land Rover Mobility предназначен для юридических лиц. Новые безавансовые условия разработаны совместно с ВТБ Лизинг, поэтому оформить услугу можно на официальных интернет-страницах обоих партнеров. Получить автомобиль можно через 7 дней после оформления подписки в официальном дилерском центре.

Напомним, что в рамках сервиса подписки за фиксированную ежемесячную оплату можно взять в аренду новый премиальный автомобиль марки Land Rover и пользоваться им без ограничений, как собственным транспортным средством. Стоимость подписки для разных моделей разная и зависит от срока аренды. Так, например, при годовой подписке на новый Range Rover Velar фиксированной комплектации (стоимостью 5,5 млн рублей) арендная плата составляет 115 500 рублей в месяц, при двухлетней подписке - 101 800 рублей в месяц.

При этом в стоимость аренды компания включила все расходы по налогам и пошлинам, включая НДС, страхование автомобиля, процедуру регистрации в ГИБДД. Подписчикам также гарантированы круглосуточная помощь на дороге, техобслуживание в официальных дилерских центрах бренда, услуги по сезонной замене и хранению шин. По условиям подписки, арендным автомобилем можно пользоваться не только на территории нашей страны, но и выезжать на нем за границу. При этом воспользоваться услугой можно только в Москве и Санкт-Петербурге.

Полный список дилеров Land Rover (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: АБС-Авто Сочи