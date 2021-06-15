Рынок новых грузовых автомобилей в мае вырос на 70%

В мае нынешнего года рынок новых грузовиков в России показал значительный рост. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем составил 7,5 тыс. единиц, что на 70% больше, чем в апреле 2020-го.

Как отмечают эксперты агентства, сохраняющаяся высокая положительная динамика объясняется низкой базой прошлого периода, когда в России действовали ограничительные меры по противодействию пандемии COVID-19.

С большим отрывом лидерство в этом сегменте удерживает отечественный бренд KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлась треть от всех новых купленных грузовиков в стране. В количественном выражении это соответствует 2,5 тыс. единиц, что на 25% больше, чем в мае 2020-го.

Самой популярной иномаркой на этом рынке стала шведская Scania – ее продукция разошлась тиражом в 795 экземпляров (рост почти в 5 раз). Следом идет российский производитель GAZ, результат которого составил 751 автомобиль (+59%). Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента рынка также попали белорусский MAZ (408 шт.; +96%) и немецкий Mercedes-Benz (405 шт.; +123%).

По итогам 5 месяцев 2021 года рынок новых грузовиков также находится «в плюсе». В этот период в России их было куплено 36,6 тыс. штук, что на 38% больше, чем в январе – мае минувшего года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».