Каждая десятая автоледи предпочитает автомобиль красного цвета

В ходе подготовки нового маркетингового отчета «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие цвета кузова выбирают мужчины и женщины при покупке нового автомобиля. Онлайн-опрос проводился в феврале 2021 года, участие в нем приняло более 7,5 тысячи респондентов.

Отметим, что три самых популярных цвета кузова – белый, черный и серебристый – остаются неизменными уже много лет вне зависимости от пола его будущего владельца. При этом, за лидирующий белый цвет проголосовали 26,6% мужчин и 24,3% женщин – практически каждый четвертый. Черный цвет также больше по душе мужчинам, чем женщинам – 21% против 16,6%. А вот серебристый, наоборот, чаще выбирают женщины (15,9%), чем мужчины (12,7%).

В ТОП-5 самых популярных попали серый и синий цвета. При этом среди женщин оба цвета набрали равное количество голосов – по 10,7%. А вот мужчины чаще предпочитают нейтральный серый (14,1%), чем синий (8,3%).

Более редкие цвета, такие как коричневый и зеленый, получили примерно равные симпатии от обеих групп: 8% мужчин и 7,6% женщин выберут коричневый, а 1,7% и 1,8% – зеленый.

Интересна реакция респондентов на красный цвет. За него проголосовали 10,6% женщин и только 3,6% мужчин. Можно сказать, что автомобили красного цвета в большей степени считаются «женскими», чем машины в любых других цветах кузова.

В новом отчете, подготовленном экспертами, содержится подробная информация о различиях между мужчинами и женщинами при выборе и эксплуатации автомобиля – как нового, так и с пробегом. Здесь также приводятся рейтинги «женских» и «мужских» марок и моделей автомобилей, а еще составлены портреты автовладельцев с указанием возраста, семейного и финансового положения, хобби.

Фото: Бизнес Кар