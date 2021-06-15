Российский рынок новых LCV в мае показал двукратный рост

Чуть более 11 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) было куплено в России за май нынешнего года. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 99% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

Столь высокий рост по-прежнему объясняется эффектом низкой базы – ведь год назад, на фоне развития пандемии коронавируса, продолжали действовать ограничительные меры, которые самым прямым образом затронули авторынок.

Лидерство на рынке LCV уверенно сохраняет отечественный производитель GAZ – в мае легкая коммерческая техника этого бренда разошлась тиражом в 4,7 тыс. единиц. Это на 92% больше, чем годом ранее. Второе место, заметно уступая лидеру, занимает американский Ford (1990 шт.; +109%).

Отметку в 1000 купленных LCV также преодолели российские марки LADA (1233 шт.; +112%) и УАЗ (1110 шт.; +43%), которые расположились на третьей и четвертой строчках соответственно. Замкнул пятерку лидеров французский Peugeot (470 шт.), объем рынка которого увеличился почти в 4 раза.

Эксперты агентства отмечают, что по итогам 5 месяцев 2021 года в нашей стране было приобретено 52,2 тыс. новых LCV. Это на 50% больше, чем в январе – мае прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях легковых и легких коммерческих автомобилей содержится на сайте «Цена Авто».