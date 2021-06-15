Мировой авторынок в мае вырос на треть

Мировой авторынок в мае увеличился на 33,7% до 6 млн 827 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 34 млн 914 тыс. единиц (+33,3%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 022 тыс. машин, на 2,7% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что отрицательный результат зафиксирован впервые после 12 месяцев положительной динамики продаж, что обусловлено высокой базой прошлого года, когда китайский авторынок показал рост благодаря отложенному покупательскому спросу, сформировавшемуся в период карантина из-за пандемиии кронавируса, а также скидкам и акциям автопроизводителей и дилеров. В Америке было реализовано 1 млн 593 тыс. автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае увеличились на 72,8% до 1 млн 127 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 359,3 тыс. единиц (+90,5%). В Южной Америке местные дилеры продали 196 тыс. автомобилей, что в 2,6 раза больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (316,6 тыс. шт., +47,5%), Канаду (151,8 тыс. шт., +33,8%) и Корею (148,5 тыс. шт., -10,7%).

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