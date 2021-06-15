Останется ли авторынок без государственной поддержки?

На фоне роста российского авторынка - по итогам 5 месяцев 2021 он вырос на 38,7% - правительство решило отложить возобновление госпрограммы льготного автокредитования. Напомним, она была приостановлена в феврале, после того как деньги, выделенные на начало года (8,9 млрд рублей) в рамках этой программы, закончились.

Изначально планировалось, что кредиты с господдержкой в июне вернут - речь шла о выделении дополнительных 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования. При этом предполагалось расширить категории граждан, которые смогут приобрести автомобили российского производства со скидкой от государства.

Но теперь все больше говорят о том, что возвращение льготных автокредитов с господдержкой вернется не раньше августа. В частности, еще в первых числах июня стала известна позиция руководителей Минпромторга, которые считают, что российский авторынок «и так перегрет», а значит, дополнительных стимулов ему пока не требуется.

Однако господдержка авторынку может приходить не только в виде льготных автокредитов, она возможна и в другой форме. Например, в виде государственных компенсаций автопроизводителям по утильсбору за автомобили. Опять же, например, известно, что Правительство РФ готовит программу поддержки электромобилей - правда, пока нет ясности, когда примерно ее запустят.

Пока есть ясность лишь по ситуации с автокомпонентами и господдержкой этой отрасли. Напомним, ряд автосборочных предприятий испытывает дефицит с поставками некоторых деталей, и Минпромторг РФ разработал механизм, который позволит оказать поддержку таким производствам (а соответственно, пусть и косвенным образом, авторынку). Он предполагает производителям автокомпонентов предоставление льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев.

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