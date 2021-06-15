«Соллерс» сообщил о переименовании компании в «Соллерс Авто». Решение о ренейминге было принято общим собранием акционеров, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, новое наименование обусловлено тем, что головная компания «Соллерс Груп» (ранее – ООО «Эрфикс»), возглавляемая Вадимом Швецовым, начинает развивать новые виды бизнесов, связанных не только с деятельностью по производству автомобилей, но и с сервисами в области мобильности.

«Соллерс Авто» останется публичным акционерным обществом, объединяющим ключевые активы группы в области производства и дистрибуции автомобилей: Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, «Соллерс Форд», «Мазда Соллерс». В число дочерних компаний «Соллерс Авто» также войдут оператор услуг аренды и подписки на автомобили «Соллерс Транспортные Решения», инжиниринговый центр «Соллерс Инжиниринг» и лизинговая компания «Соллерс Автопарк».

«Наша индустриальная стратегия в автопроме послужила хорошим триггером и отправной точкой для развития новых стратегий и новых самостоятельных бизнесов в логистике, сервисах мобильности, а также в цифровых продуктах и технологиях. Несмотря на то, что мы реализуем собственные бизнес-модели и развиваем совершенно новые рынки и клиентские аудитории, многие из наших новых инициатив тем не менее ассоциируются для наших партнеров, потребителей и органов власти с узнаваемым брендом «Соллерс». Поэтому было принято решение позиционировать всю совокупность новых бизнес-направлений (которые представляют такие компании как «Лорус», «Пасифик Лоджистик», «Prof-IT Group», «Сознательные машины», «Соллерс-Технологии» и другие) под зонтичным брендом «Соллерс Груп», а название нашего корневого бизнеса – ПАО «Соллерс» – преобразовать в ПАО «Соллерс Авто», тем самым подчеркнув неизменность стратегии автопроизводителя, которую по-прежнему будет реализовывать наш автомобильный холдинг», – отметил генеральный директор «Соллерс Груп», председатель совета директоров ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов.

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