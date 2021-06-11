АВТОВАЗ открыл крупнейший региональный склад запчастей LADA

АВТОВАЗ открыл в Твери крупнейший региональный склад запчастей LADA. Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Новый логистический центр площадью 25 тыс. кв.м, открытый совместно с логистическим оператором ТК «Альфа», находится на федеральной трассе Москва – Санкт-Петербург, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга по строгим стандартам LADA: доставка запчастей дилерам при плановом заказе на следующий день после заказа, а срочные – в день заказа. Кроме того, через московские магистрали, наиболее подготовленные для быстрой транспортировки, можно оперативно доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Таким образом, новый логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.

Обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов LADA составит 20 тыс. наименований, при этом новый склад обладает потенциалом для расширения площадей и объемов обработки. На момент запуска количество мест хранения составляет 93 тысячи, из которых 55 тысяч ячеек предназначены для мелкой номенклатуры – работа с этой категорией запчастей является уникальным преимуществом склада. Высокий уровень автоматизации комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек. На складе предусмотрена 21 погрузочная рампа, что также обеспечивает высокую производительность.

«Послепродажное обслуживание и сервис являются для нас одними из приоритетных направлений в работе. Именно эти процессы формируют мнение о LADA, демонстрируют наш прогресс в повышении лояльности клиентов бренда. Мы имеем самую большую дилерскую сеть в России – 301 автоцентр и более 1500 магазинов LADA Dеталь, и вся эта система должна работать ритмично и слаженно. Уверен, что новый логистический хаб повысит качество и скорость этой работы, что сделает наш сервис еще лучше», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Фото: АВТОВАЗ