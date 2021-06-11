Opel будет представлять в России по 1 - 2 новые модели в год

Возвратившаяся в прошлом году на российский рынок компания Opel планирует нарастить свое присутствие и для достижения поставленных целей намерена расширить модельную линейку. Как заявил порталу 110km.ru бренд-менеджер региона Opel Евразия Евгений Казимирчук, каждый год будет обновляться модельный ряд и запускаться 1 - 2 новых продукта. По его словам, это будут автомобили самого востребованного сегодня сегмента SUV и «не только его».

Первой новинкой стал компактный кроссовер Opel Crossland, который с апреля доступен для заказа у российских дилеров. Модель доступна в четырех комплектациях по цене от 1 млн 699 тыс. рублей до 2 млн 149 тыс. рублей. Стоит отметить, что новый Crossland поступил в продажу одновременно с большинством европейских стран.

Напомним, ранее компания Opel представила обновленный кроссовер Grandland, который появится на европейском рынке осенью этого года.

На данный момент продажами продукции Opel занимаются лишь 13 официальных дилерских центров, но к концу 2021 года их станет 20. Компания планирует существенное увеличение доли покрытия российского рынка в ближайшие четыре года. Это значит, что к 2025 году можно будет говорить о присутствии Opel в городах, формирующих до 90% рынка нашей страны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Opel реализовали 614 автомобилей против 35 машин за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки в нашей стране является микроавтобус Opel Zafira Life с долей около 60% в общем объеме реализации.

Полный список дилеров Opel (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Opel