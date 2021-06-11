BMW повышает цены на автомобили в России в среднем на 1,9%

Компания BMW Group Россия объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили BMW. Изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 июля (для некоторых моделей – с 1 августа), сообщает пресс-служба баварской марки. В среднем повышение розничных цен составит 1,9%. Вместе с изменением цен будут скорректированы доступные линии исполнения некоторых моделей, а также состав их оснащения.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe теперь начинаются от 2 млн 840 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 3 млн 120 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 600 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 4 млн 090 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 4 млн 990 тыс. рублей. Премиум-седан BMW 7 Series оценили минимум в 6 млн 980 тыс. рублей, а спортивное купе BMW 8 серии Coupe доступно от 7 млн 690 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 480 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 640 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 4 млн 340 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 4 млн 660 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 800 тысяч и 6 млн 800 тыс. рублей соответственно. Стоимость внедорожника BMW X7 составит 7 млн 560 тыс. рублей.

Отметим, что для моделей BMW X3, X4, X5 M, X6 M, а также для некоторых модификаций BMW 3 серии новые цены действительны на автомобили, произведенные с 1 августа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры BMW реализовали 10886 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры BMW, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: BMW