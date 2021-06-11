Минпромторг разработал программу поддержки отрасли производства автокомпонентов

Минпромторг РФ разработал механизм, который позволит оказать поддержку отрасли производства автокомпонентов. Он предполагает предоставление льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства могут быть потрачены на запуск инвестиционных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники. Займ предоставляется Фондом развития промышленности и может покрывать до 40% бюджета проекта. Займы могут быть направлены на финансирование части капитальных затрат инвесторов на закупку оборудования и лицензий в рамках локализации критически важных для автомобилей и специализированной техники в соответствии с 719-м постановлением Правительства.

В случае успешной реализации проекта инвестор вправе получить субсидию Минпромторга России в объеме привлеченного займа для его погашения. Успешность реализации проекта подтверждается вводом приобретенного оборудования в строй и отгрузкой локализованной продукции как минимум двум не аффилированным друг с другом заказчикам.

Как отмечает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов. Таким образом, программа грантов на компоненты обеспечит устойчивость отрасли к воздействию внешнеэкономических факторов, способствует освоению критически важных технологий производства компонентов для автомобилей и специализированной техники и повышению уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

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