Hyundai начала принимать заказы на семиместную Creta

Компания Hyundai начала прием заказов на удлиненную 7-местную версию кроссовера Creta - она называется Alcazar и пока доступна только в Индии, где ее и производят. Для предзаказа новинки индийские покупатели должны вносить предоплату в размере 250 тыс. рупий (250 тыс. рублей). При этом цены на семиместную Hyundai Creta еще неизвестны – полный прайс-лист будет опубликован 18 июня.

Как пишет «Российская газета», новинка будет предлагаться в трех фиксированных комплектациях – Prestige, Platinum и Signature. Топ-исполнение включает цифровую комбинацию приборов, медиакомплекс с 10,25-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамный люк, порт беспроводной подзарядки смартфона, климат-контроль. Покупателям будет также доступен вариант повышенной комфортности – с 6-местным салоном (на втором ряду вместо цельного дивана устанавливаются индивидуальные кресла).

Hyundai Alcazar построен на базе Creta второго поколения (SU2), относительно стандартной пятиместной версии удлинены колесная база и задний свес. Расстояние между осями у Hyundai Alcazar на 150 мм больше, чем у стандартного кроссовера и составляет 2760 мм. От пятиместной «Креты» автомобиль отличается и элементами дизайна – в первую очередь бамперами и решеткой радиатора.

Моторная гамма Hyundai Alcazar включает бензиновые «атмосферники» объемом 1,5 (115 л.с.) или 2,0 литра (159 л.с.), турбомотор 1,4 (140 л.с.), а также 1,5-литровый турбодизель на 113 л.с. и 250 Нм. Они агрегатируются с 6-ступенчатыми механической или автоматическими коробками передач, привод только передний.

В России на данный момент продается кроссовер Hyundai Creta первого поколения. Модель второй генерации будет представлена на российском рынке уже в июне нынешнего года. Ожидается, что дизайн автомобиля будет сильно отличаться от новой Creta для других рынков, которая была представлена ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 31485 автомобилей, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Hyundai