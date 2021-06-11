АВТОВАЗ досрочно возобновил выпуск моделей LADA Granta и Niva Legend

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей на сборочных линиях Niva Legend и Granta, работа которых была приостановлена 7 июня 2021 года из-за дефицита в поставках электронных компонентов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что выпуск этих моделей удалось восстановить досрочно в связи с возобновлением поставок необходимых электронных компонентов. «Тем не менее, ситуация с поставками остается напряженной, и мы внимательно ее отслеживаем», – добавили на АВТОВАЗе.

Напомним, накануне АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей на сборочной линии B0, работа которой была приостановлена 7-9 июня 2021 года из-за дефицита в поставках электронных компонентов. На ней помимо моделей LADA Largus и XRAY выпускаются также Renault Logan и Sandero.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ перенесет производство внедорожника LADA Niva Travel на основную производственную площадку – линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован. В результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Как ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ