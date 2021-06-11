Авторынок Германии в мае вырос на 37%

Авторынок Германии в мае увеличился на 37,2% и составил 230 635 машин. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 116 тыс. 737 единиц (+12,8%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по сравнению с январем-маем 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 27% хуже.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 45 243 машины (+53%). На втором месте идет BMW, увеличивший продажи на 92,1% до 19 668 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 18 561 автомобиль (+33,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (15 269 шт., +56,3%) и Mercedes-Benz (14 598 шт., -14,8%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.