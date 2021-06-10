В России начались продажи нового пикапа Great Wall Poer

Концерн Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Haval, начал продажи в России нового полноприводного пикапа Poer. Новинка представлена в «легкой» версии полной массой до 2,5 т в двух вариантах исполнения – Comfort и Premium – по цене от 2 млн 299 тыс. рублей и 2 млн 449 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Пикапы Poer представлены в официальных дилерских центрах Haval, там же будет осуществляться их техническое обслуживание.

Под капотом Great Wall Poer установлен дизельный двигатель 4D20M объемом 2,0 л, который развивает мощность 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента при 1500 об/мин. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией производства компании ZF, а также системой полного привода с ведущей задней и подключаемой передней осями. Электронная система Torque-on-demand автоматически регулирует распределение крутящего момента в соответствии с выбранным режимом, а также имеет возможность использования понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала (в комплектации Premium).

Стоит отметить, что пикап Poer стал одной из пяти новых моделей, которые Great Wall Motor планирует представить на российском рынке в ближайшие три года. Напомним, ранее в нашей стране стартовали продажи нового компактного кроссовера Haval Jolion. По неофициальным данным, до конца 2021 года на российском рынке также появится внедорожник Haval H6 третьего поколения. Кроме того, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году. Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Haval реализовали 3167 автомобилей, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, а также вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 12726 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,4 раза).

Фото: Great Wall