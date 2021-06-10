Toyota GR Supra покинула российский рынок

Компания Toyota завершила продажи в России спортивного купе Toyota GR Supra. По данным дилеров, квоты на Россию в 2021 году не выделено, и оформить заказ на эту модель больше нельзя.

Как пишет издание «Авторевю», Toyota GR Supra поставлялась на российский рынок небольшими партиями. Первая пришла под конец лета 2019-го – 10 машин были распроданы до конца года. Вторая партия из 15 автомобилей прибыла в мае 2020-го и разошлась за лето. Но в этом сезоне поставок уже не будет: вместо заказа третьей партии Toyota исключила спортивное купе GR Supra из российского модельного ряда. Хотя Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «Супру» действует до июня 2022-го, то есть еще как минимум год машины можно было бы официально поставлять в Россию. В прошлом году Toyota GR Supra стоила минимум 5,5 млн рублей.

Кстати, на европейском рынке новая Supra тоже оказалась не слишком популярной: в 2020 году там продано 947 машин. Другое дело – США, где в прошлом году реализовано 5887 автомобилей. И теперь специально для американского рынка подготовлена версия под длинным названием Toyota GR Supra A91-CF Edition.

Главная особенность такого купе – углепластиковый аэродинамический обвес, который включает увеличенный сплиттер с вертикальными стабилизаторами по бокам, накладки на пороги и крупный спойлер на корме. Также в набор входят особые 19-дюймовые колеса и комбинированная отделка салона с красными вставками. Версия A91-CF Edition имеет шестицилиндровый турбомотор 3.0 мощностью 387 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Всего будет выпущено 600 таких автомобилей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Toyota