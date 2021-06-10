Tesla отказалась от выпуска самой мощной Model S

Компания Tesla отказалась от выпуска топовой модификации Plaid+ обновленного электрокара Model S. Новинка должна была стать самой дальнобойной и мощной версии этой модели. На данный момент Tesla Model S Plaid+ уже исчезла с официального сайта американской компании и больше не доступна для заказа, пишет портал Autonews.ru.

«Plaid Plus отменяется. В ней нет необходимости, поскольку Plaid достаточно хорош», – написал в Twitter Илон Маск.

Ожидалось, что мощность электрокара в версии Plaid+ с тремя электромоторами и системой полного привода составит 1100 л.с., запас хода – 837 км. Что касается модификации Plaid, то ее суммарная мощность составляет более 1034 л.с. Такой автомобиль может разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Запас хода у машины равен 628 км. Максимальная скорость составляет 322 км/ч.

Лифтбек Model S, вставший на конвейер в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил программу обновления в конце января 2021 года. Абсолютно идентичные изменения получил и кроссовер Model X. Главные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получил 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200 × 1300. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 438 млн долларов. Это примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов, следует из отчетности компании. Выручка выросла в 1,7 раза и составила 10,389 млрд долларов.

В январе-марте 2021 года Tesla выпустила 180338 электромобилей, что в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом это число состоит только из моделей Model 3 и Y, поскольку в первом квартале текущего года компания не произвела ни одного автомобиля моделей S и X. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 15,39 тыс. машин этих моделей. Поставки в первом квартале 2021-го выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тыс. автомобилей.

Поставки Model S и X составили 2,02 тыс. машин, упав в 6 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года. Поставки Model 3 и Y подскочили в 2,4 раза до 182,78 тыс. автомобилей. Tesla отмечает большой спрос на модели Y в Китае, что мотивирует компанию на быстрый выход на полную мощность производства этих кроссоверов.

Компания также сообщает, что находится на ранних этапах наращивания производства обновленных моделей S и X.

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Фото: Tesla