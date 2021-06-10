УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится на рынке Кубы

Ульяновский автозавод поставит на Кубу партию из 50 внедорожников УАЗ «Патриот», оснащенных автоматической трансмиссией. Речь идет о машинах в комплектации «Комфорт» с дополнительно установленными мультимедийной системой, багажником на крыше и лестницей на задней двери. Модификация успешно прошла программу испытаний на территории республики, сообщается в официальных соцсетях УАЗа. Напомним, ранее Министерство туризма страны закупило 50 внедорожников УАЗ «Патриот» в версии «Экспедиция» с механической коробкой передач.

Напомним, поставки автомобилей УАЗа на Кубу возобновились в марте 2019 года. Внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы, что позволяет Ульяновскому автозаводу экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год для реализации совместных российско-кубинских проектов.

За всю более чем 60-летнюю историю экспорта Ульяновский автозавод поставил на Остров Свободы свыше 30 тыс. автомобилей. «Хантеры» и «Буханки» используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

Во сколько обходится содержание автомобиля УАЗ (и не только) в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ