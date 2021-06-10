Volkswagen Group Rus произвела 700-тысячный двигатель на заводе в Калуге

Калужский двигательный завод «Фольксваген Груп Рус» выпустил 700-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 с момента своего открытия в сентябре 2015 года. Двигатели собираются из локализованных компонентов – блок цилиндров, головка блока цилиндров и коленчатый вал производятся в России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, предприятие площадью 32 тыс. кв.м расположено в индустриальном парке Грабцево в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного завода Volkswagen. В строительство моторного завода, производственная мощность которого составляет 150 тыс. двигателей в год, концерн Volkswagen инвестировал около 250 млн евро.

Двигатели, производящиеся в двух модификациях – мощностью 90 л.с. и 110 л.с. – устанавливаются на наиболее востребованные модели российского производства: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Karoq, Skoda Octavia, а также новый кроссовер Volkswagen Taos, который встал на конвейер в мае 2021 года. Кроме того, двигатели калужского производства и их компоненты экспортируются на производственные площадки по всему миру, включая Польшу, Испанию и Мексику. Экспорт компонентов двигателей налажен в Чехию, на завод Skoda в Млада-Болеславе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Фольксваген Груп Рус» подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года. После запуска проекта максимальная мощность предприятия увеличится с текущих 150 тыс. двигателей до 240 тыс. единиц в год. Инвестиции в увеличение и адаптацию производственных мощностей завода для выпуска нового двигателя составят 6 млрд рублей. Благодаря проекту может быть создано до 80 новых рабочих мест. Новый двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент мотором 1.6 MPI.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»