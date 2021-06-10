АВТОВАЗ возобновил выпуск моделей LADA Largus и XRAY

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей на сборочной линии B0, работа которой была приостановлена 7-9 июня 2021 года из-за дефицита в поставках электронных компонентов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, на линии B0 помимо моделей LADA Largus и XRAY, выпускаются также Renault Logan и Sandero.

Между тем, сборочные линии, на которых выпускаются внедорожники Niva Legend и автомобили семейства Granta, продолжают простаивать – их работу планируется перезапустить с 15 июня. В текущей ситуации АВТОВАЗ намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов.

Как ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ