Toyota представила новый Land Cruiser 300 в России

Компания Toyota официально представила в России абсолютно новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 300, построенного на глобальной архитектуре TNGA.

Внешний вид нового Land Cruiser 300 отличает широкая решетка радиатора в сочетании со светодиодными фарами, выраженными колесными арками и крупными задними фонарями, сообщает пресс-служба японской марки.

В интерьере автомобиля основное внимание обращает на себя новая передняя панель с большим экраном. Она плавно переходит в удобную центральную консоль, на которой логично сгруппированы органы управления самыми важными системами автомобиля. Среди новшеств в салоне стоит также отметить комфортные сиденья с множеством регулировок и новое рулевое колесо.

На первом этапе запуска в России автомобиль будет доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобиль получил современные и технологичные опции оснащения, среди которых новая мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, проекционный дисплей, камеры панорамного обзора с улучшенным изображением, электропривод багажника с бесконтактным датчиком, а также уникальный комплекс защиты от угона, в который входит запуск двигателя нажатием кнопки с оригинальной системой идентификации по отпечатку пальца.

Новое поколение Toyota Land Cruiser отличается расширенными вседорожными возможностями благодаря продуманной геометрии кузова, постоянному полному приводу с 3 блокировками дифференциалов, адаптивной подвеске AVS и системе выбора режимов движения Multi-Terrain Select.