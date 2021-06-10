Toyota представила новый Land Cruiser 300 в России

Компания Toyota официально представила в России абсолютно новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 300, построенного на глобальной архитектуре TNGA.
Внешний вид нового Land Cruiser 300 отличает широкая решетка радиатора в сочетании со светодиодными фарами, выраженными колесными арками и крупными задними фонарями, сообщает пресс-служба японской марки.
В интерьере автомобиля основное внимание обращает на себя новая передняя панель с большим экраном. Она плавно переходит в удобную центральную консоль, на которой логично сгруппированы органы управления самыми важными системами автомобиля. Среди новшеств в салоне стоит также отметить комфортные сиденья с множеством регулировок и новое рулевое колесо.
На первом этапе запуска в России автомобиль будет доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Автомобиль получил современные и технологичные опции оснащения, среди которых новая мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, проекционный дисплей, камеры панорамного обзора с улучшенным изображением, электропривод багажника с бесконтактным датчиком, а также уникальный комплекс защиты от угона, в который входит запуск двигателя нажатием кнопки с оригинальной системой идентификации по отпечатку пальца.
Новое поколение Toyota Land Cruiser отличается расширенными вседорожными возможностями благодаря продуманной геометрии кузова, постоянному полному приводу с 3 блокировками дифференциалов, адаптивной подвеске AVS и системе выбора режимов движения Multi-Terrain Select.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную серию Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary, которая займет место между версией Элеганс Плюс и топовой комплектацией Black Onyx. Выпуск эксклюзивной версии внедорожника приурочен к 70-летнему юбилею семейства моделей Land Cruiser.
Toyota Land Cruiser Prado в новой специальной серии 70th Anniversary отличают особые эмблемы на задних стойках кузова, а также логотипы на ковриках в салоне. Автомобиль в юбилейной комплектации оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками уникального дизайна.
Начиная с версии Элеганс, внедорожник оснащается точкой доступа Wi-Fi и функциями Toyota Connected Services, которые позволяют всегда оставаться на связи со своим автомобилем. На протяжении первого года владелец сможет воспользоваться предоплаченным ежемесячным трафиком в объеме 10 гигабайт.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в специальной серии 70th Anniversary c 4,0-литровым бензиновым двигателем доступен по цене от 4 млн 729 тыс. рублей, стоимость дизельной версии с мотором 2,8 литра начинается от 4 млн 748 тыс. рублей.
Какие еще модели Toyota и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».
Фото: Toyota