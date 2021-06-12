Автомобили в России: сколько их приходится на 1000 человек?

12 июня, в День России, эксперты агентства «АВТОСТАТ» традиционно приводят цифры, свидетельствующие об уровне обеспеченности автомобилями в нашей стране. Так, по данным агентства, по состоянию на 1 января 2021 года на 1000 россиян приходилось 313 легковых машин.

Если рассматривать этот показатель в федеральных округах, то самый высокий уровень автомобилизации наблюдается на Северо-Западе и Урале – по 327 автомобилей на 1000 жителей.

Еще в трех округах обеспеченность автомобилями выше, чем в среднем по стране, а именно: в Центральном (324 шт.), Дальневосточном (323 шт.) и Южном (322 шт.).

В Поволжье (310 шт.) и Сибири (307 шт.) этот показатель ниже. А самая низкая обеспеченность легковыми автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 231 на 1000 человек.

Что касается крупнейших городов страны (Москва и Санкт-Петербург), то здесь ситуация тоже заметно отличается. Если в столице (285 шт.) обеспеченность автомобилями заметно ниже, чем в целом по РФ, то в Питере (316 шт.) она чуть выше.

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ