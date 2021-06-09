Opel представил обновленный кроссовер Grandland

Компания Opel выпустила обновленный кроссовер Grandland, который поступит в продажу на европейском рынке осенью этого года.

Как пишет газета «Известия», внешний вид автомобиля отличает фирменный элемент оформления передней части Opel Vizor: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Кроссовер получил адаптивные фары IntelliLux LED, которые способны подсвечивать повороты, а также автоматически отсекать световой поток, способный ослепить водителя встречной машины. Кроме того, Opel Grandland оснащается системой ночного видения, которая распознает объекты в темноте на расстоянии до 100 м.

В салоне появилась цифровая передняя панель под названием Pure Panel, состоящая из двух дисплеев – виртуальной приборной панели и сенсорного дисплея информационно-развлекательного комплекса. Технические характеристики обновленного кроссовера пока не раскрываются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Opel начали прием заказов на новый кроссовер Opel Crossland. Новинка доступна в четырех комплектациях по цене от 1 млн 699 тыс. рублей до 2 млн 119 тыс. рублей. Стоит отметить, что модель поступила в продажу одновременно с большинством европейских стран. В оснащение нового Opel Crossland входят проекционный дисплей, система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система контроля усталости водителя, система мониторинга слепых зон, панорамная камера заднего вида, автоматический ассистент парковки, адаптивные светодиодные фары рефлекторного типа с поворотным светом, системой автоматического управления дальним светом и автоматическим корректором, а также адаптивная система контроля тяги IntelliGrip, предлагающая на выбор один из 5-ти режимов работы: стандартный, снег, грязь, песок, ESP-off.

Какие еще модели появятся на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Opel