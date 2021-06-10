Британский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе

Британский авторынок в мае увеличился в 7,7 раза и составил 156737 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. Между тем, дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. Несмотря на это, майский результат еще далек от докризисного уровня – по сравнению с последним весенним месяцем 2019 года он оказался на 13,2% хуже. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 723845 единиц (+42,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в мае стал Volkswagen, реализовавший 16413 автомобилей (рост в 13,7 раза). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 12839 машин (рост в 8,6 раза). Третий результат показала Ford – 11433 проданных автомобиля (рост в 5,4 раза). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (10396 шт., рост в 7,1 раза) и местный Vauxhall (9516 шт., рост в 8,3 раза).

Эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT