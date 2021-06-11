В 2020 году в России на запчасти было потрачено более 1,6 трлн рублей

При подготовке отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали вторичный рынок компонентов и определили его основные параметры.

Так, по оценке экспертов агентства, общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в России в 2020 году превысил 1 млрд единиц различных деталей. В денежном выражении емкость рынка составила 1 трлн 640 млрд рублей.

Традиционно самыми крупными здесь являются три сегмента – шины, детали подвески и масла. Больше всего денег в прошлом году россияне потратили на закупку шин – 198 млрд руб., что составляет 12% от всей емкости рынка автомобильных компонентов. На втором месте по реализации находятся детали подвески с показателем емкости в 172 млрд руб. и долей чуть более 10%. А на масла и технические жидкости в прошлом году было потрачено 124 млрд руб., или порядка 8% от общего результата.

Также более 5% емкости вторичного рынка автокомпонентов занимают детали тормозной системы и фильтры. Доля каждой из оставшихся групп запчастей оказывается ниже этого порога.

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