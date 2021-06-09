KIA реализовала по всему миру более 50 млн автомобилей

Компания KIA в мае 2021 года преодолела отметку в 50 млн проданных по всему миру автомобилей. Точкой отсчета стал 1962 год, когда KIA впервые вышла на рынок транспортных средств, предложив покупателям трехколесный автомобиль K-360. К настоящему времени на внутреннем рынке Кореи реализовано более 14 млн автомобилей, еще около 36 млн приобрели клиенты в разных странах мира, сообщает пресс-служба KIA.

Напомним, первые 10 млн автомобилей KIA удалось реализовать к 2003 году, а уже к 2010 этот результат был удвоен. 30-миллионный рубеж компания преодолела в 2014 году, а еще через три года, в 2017-м – суммарные продажи превысили и 40-миллионную отметку. 2010 год стал первым, за который KIA было продано более 2 млн автомобилей, в настоящее время глобальные годовые продажи составляют около 2,7 млн единиц. Как отмечается, расширение рынков присутствия, повышение узнаваемости бренда и привлекательности продукции KIA позволили увеличить долю экспортных продаж до 70% от общего объема.

Среди всех моделей за всю историю KIA лидирующую позицию занимает Sportage с результатом 6,14 млн реализованных автомобилей. На втором месте – классический представитель компактного класса, модель KIA Rio (на некоторых рынках представлен как KIA Pride/K2), выпускавшаяся с 1987 года и нашедшая 3,92 млн покупателей. Третье место занимает среднеразмерный кроссовер Sorento, проданный в количестве 3,7 млн единиц. В пятерку лидеров входят также компактный городской хэтчбек Picanto (на ряде других рынков модель представлена как KIA Morning) – 3,4 млн автомобилей, и легкий грузовик Bongo – 3,2 млн штук.

В настоящее время компания KIA находится на пути трансформации из бизнеса, основанного на производстве автомобилей, в поставщика комплексных решений и сервисов мобильности эпохи устойчивого развития. Превысив отметку в 50 млн реализованных автомобилей, KIA продолжает уделять основное внимание развитию модельного ряда.

Согласно обновленной стратегии развития бизнеса Plan S, к 2030 году на экологически чистые модели, к которым относятся электромобили (EV), гибриды (Hybrid Electric Vehicle, HEV) и гибриды с возможностью подзарядки от внешнего источника (Plug-in Hybrid, PHEV), будет приходиться 40% общемировых продаж KIA, ежегодные продажи таких моделей должны достигнуть 1,6 млн единиц. В качестве составляющей реализации этого плана, KIA планирует к 2030 году довести объем продаж электромобилей до 880 тысяч в год и стать лидером в сфере производства электромобилей.

Начав с запуска в текущем году первой модели электромобиля, не имеющей аналога с традиционным двигателем, KIA к 2026 году укрепит свою продуктовую линейку 11 новыми моделями. Из них 7 будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с ДВС.

Электромобили, разрабатываемые на платформе E-GMP, будут способны функционировать как смарт-устройства за счет использования телематических решений, аудио, видео и навигации (AVNT), а также сервисов беспроводной передачи информации (Over-the-Air, OTA) и подключаемых функций (Feature on Demand, FoD).

Первый электромобиль KIA, обозначаемый как CV, будет оснащаться высокотехнологичной системой HDA2 (Highway Driving Assist Level 2 – Ассистент движения по автомагистралям, соответствующий «второму уровню» по классификации систем автопилотирования). Начиная с 2023 года, электромобили KIA будут оснащаться системой автопилотирования по магистралям HDP (Highway Driving Pilot), эта разработка – важный шаг к развитию систем автопилотирования до «третьего уровня» по существующей классификации.

Кроме того, в 2022 году KIA представит свою первую модель специализированного автомобиля, в дальнейшем PBV будут создаваться и выпускаться в соответствии с запросами рынка. Компания ставит цель к 2030 году выйти на уровень ежегодных продаж 1 миллиона PBV, что сделает KIA мировым лидером в этом сегменте. KIA разработает широкую гамму специализированных автомобилей на базе платформы скейтборда, специально созданной для PBV.

Дальнейшее расширение бизнеса PBV KIA рассчитывает проводить за счет инновационной деятельности в сотрудничестве с другими компаниями, что позволит разрабатывать как микро-, так и крупные платформы для беспилотных доставок и сектора электронной коммерции. Компания будет развивать платформы с возможностями масштабирования, поскольку KIA ожидает, что рыночный спрос на подобные услуги будет расти во всем мире.

В средне- и долгосрочной перспективе KIA планирует увеличить объем продаж к 2025 году до 3,8 млн автомобилей. Прогнозируется, что доля продаж экологически чистых моделей в 2021 году составит приблизительно 10% от общего объема, а к 2025 году увеличится до 22%. На развивающихся рынках компания будет повышать свою долю за счет локального производства по полному циклу.

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Фото: KIA