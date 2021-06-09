Geely Atlas Pro получит технологию «мягкого гибрида» в России

Новый кроссовер Geely Atlas Pro, который будет доступен для заказа у российских дилеров, в официальных дилерских центрах Geely в третьем квартале 2021 года, станет первым автомобилем с технологией «мягкого гибрида» в массовом сегменте.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л.с., сопряженным с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Силовая установка была разработана инженерами Geely совместно со специалистами Volvo. Кроссовер Geely Atlas Pro имеет систему полного привода с электронно-управляемой муфтой. Для удобства эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях предусмотрено четыре режима вождения: экономичный, комфортный, спортивный и для езды по бездорожью.

Ключевой особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Гибридная силовая установка такого типа обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации. В совокупности система наделяет автомобиль высокой разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.

Напомним, новый Geely Atlas Pro постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. У родственной модели новый Atlas Pro позаимствовал лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс, является абсолютно новым оборудованием. Именно поэтому Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.

Передняя часть кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков.

В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона.

Geely Atlas Pro получит инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360. Подробнее о спецификациях модели для российского рынка будет объявлено ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Geely реализовали 2001 автомобиль, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 7302 машины китайской марки (рост в 2,1 раза). В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок кроссовера Emgrand X7.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Geely, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Geely