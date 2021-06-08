Skoda начала производство кроссовера Kushaq

Компания Skoda начала серийное производство своего самого маленького и дешевого кроссовера – субкомпактного Kushaq. Поскольку целевым рынком для модели является Индия, там же ее и производят – на заводе в городе Шакан. Однако в перспективе модель может появиться и в других странах, в том числе в леворульном варианте, пишет «Российская газета». Цена новинки в Индии составляет 1-1,6 млн рупий в зависимости от комплектации (1-1,6 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, новый кроссовер Kushaq, разработанный для рынка Индии, был представлен в марте этого года. Рельефный дизайн экстерьера автомобиля, дополненный особым индийским колоритом, в полной мере соответствует предпочтениям местных клиентов, сообщает пресс-служба Skoda. Длина SUV составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, а высота – 1612 мм. Колесная база насчитывает 2651 мм (по этому показателю Kushaq является одним из лидеров в сегменте), а дорожный просвет достигает 188 мм, что в сочетании с большими колесами визуально делает автомобиль еще крупнее. В зависимости от комплектации, фары с кристаллическими элементами могут быть светодиодными, а задние фонари и стоп-сигналы предлагаются со светодиодами уже в базовой комплектации.

Что касается интерьера Skoda Kushaq, вынесенный отдельно дисплей мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов является центральным элементом новой концепции дизайна. Также стоит отметить специальную нишу на передней панели, созданную для индийских клиентов: в ней водитель может прочно закрепить свой счастливый талисман.

Уже в базовой комплектации Skoda Kushaq предлагается мощная система кондиционирования, а начиная с Ambition – автоматическая система Climatronic с сенсорной панелью управления. Кроме того, опционально доступно еще больше высокотехнологичных решений, включая кожаные сиденья с функцией вентиляции, систему бесключевого доступа Kessy, панорамную крышу с электроприводом и внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Новая модель предлагает клиентам на выбор две мультимедийные системы, которые поддерживают технологию SmartLink для комфортного подключения и использования смартфона.

Специально для Индии чешский автопроизводитель адаптировал модульную платформу концерна Volkswagen Group и представил ее новую версию MQB-A0-IN. Она позволяет установить на новый Skoda Kushaq современные и эффективные двигатели TSI мощностью от 115 л.с. до 150 л.с. Моторы доступны в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или 7-ступенчатой коробкой DSG.

Напомним, Skoda Auto отвечает за реализацию проекта India 2.0 с июня 2018 года. В качестве первого этапа предусмотрен запуск двух моделей SUV и двух седанов (нотчбеков) в сегменте А0. Они будут основаны на платформе MQB-A0-IN, соответствующей новым, более строгим экологическим требованиям и правилам безопасности в Индии. Для обеспечения максимальной локализации Skoda построила на своем заводе в Пуне новую производственную линию MQB, где планируется выпуск до 95% автомобилей марки для местного рынка.

А какие модели Skoda или других марок можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda