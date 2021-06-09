Новый BMW 4 серии Gran Coupe доступен для заказа в России

Российские дилеры BMW начали прием заказов на новый BMW 4 серии Gran Coupe. Новинка доступна в трех вариантах исполнения – Base, M Sport Pure и M Sport Pro – по цене от 3 млн 680 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Новый BMW 4 серии Gran Coupe стал немного крупнее, чем предыдущее поколение – на 143 мм в длину, на 27 мм в ширину и на 53 мм в высоту. Ширина колеи также увеличилась на 50 мм спереди и 29 мм сзади. Полезный объем багажного отделения составляет от 470 до 1290 л, при этом стандартный объем багажника увеличился на 39 л в сравнении с предыдущим поколением. Кроме того, присутствует возможность складывания спинок заднего ряда сидений в соотношении 40:20:40, а также установки до трех детских кресел на заднем ряду.

Переднюю часть автомобиля отличают новая вертикальная решетка радиатора и светодиодные фары с U-образной графикой, а сзади – узкие светодиодные фонари и выраженная кромка спойлера на задней двери. Все представленные в России модификации BMW 4 серии Gran Coupe стандартно оснащаются пакетом M Sport с аэродинамическим пакетом М и дизайном экстерьера M Shadow Line. В качестве опции доступен дизайн M Shadow Line с расширенной отделкой. Спортивную стилистику нового BMW 4 серии Gran Coupe дополняют легкосплавные колесные диски М диаметром от 18 до 20 дюймов, а также опциональный задний спойлер М.

Что касается интерьера нового BMW 4 серии Gran Coupe, на панели управления между передними сиденьями расположены кнопка запуска двигателя, контроллер BMW и клавиша электронного стояночного тормоза, а также селектор коробки передач. Неотъемлемой частью стандартного для России пакета M Sport выступают спортивные сиденья М, рулевое колесо М с кожаной отделкой, обивка потолка M «Антрацит» и декоративные планки M «Алюминий Tetragon». Кроме того, все варианты исполнения BMW 4 серии Gran Coupe оснащены пакетом комфортного освещения салона. Список дополнительного оснащения включает в себя премиальную аудиосистему Harman/Kardon Surround Sound с 16 динамиками и цифровым семиканальным усилителем мощностью 464 Вт. В качестве опции также предлагается электрорегулируемый люк с прозрачной крышкой.

Операционная система BMW 7 предлагает водителю и пассажирам широкие возможности. К примеру, управлять функциями BMW iDrive можно сразу пятью различными способами: с помощью основного сенсорного дисплея, контроллера BMW на центральной консоли, многофункциональных кнопок на рулевом колесе, голосовых команд или опционального управления жестами. Цифровые сервисы включают в себя ассистент BMW Intelligent Personal Assistant и опциональный высокотехнологичный ключ BMW Digital Key. На выбор доступны два варианта сочетания приборной панели и центрального дисплея: BMW Live Cockpit и BMW Live Cockpit Professional. В первом случае информационный дисплей диагональю 5,1 дюйма на панели приборов сочетается с 8,8-дюймовым основным экраном. Комплекс BMW Live Cockpit Professional содержит цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и центральный дисплей 10,25 дюйма.

В России новая модель представлена в модификации BMW 420d xDrive Gran Coupe, которая оснащается четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, которая в исполнениях M Sport Pure и M Sport Pro обеспечивает еще более высокую скорость смены передач и дополнена подрулевыми переключателями на рулевом колесе. Дополнительная функция Sprint гарантирует максимальную динамику при резком наборе скорости или обгоне. Для ее активации достаточно потянуть на себя левый подрулевой переключатель и задержать его в этом положении на 1 секунду, после чего трансмиссия переключится на самую низкую из доступных передач, а настройки шасси и коробки передач перейдут в спортивный режим.

Архитектура ходовой части нового BMW 4 серии Gran Coupe включает в себя переднюю двухрычажную и заднюю пятирычажную подвески. Опциональная адаптивная подвеска М с электронноуправляемыми амортизаторами предоставляет максимально широкий диапазон настроек. Кроме того, ходовая часть BMW 4 серии Gran Coupe дополнена электромеханическим рулевым управлением Servotronic. Все модификации BMW 4 серии Gran Coupe для российского рынка оснащены интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, которая распределяет тягу между передними и задними колесами посредством многодисковой муфты с электронным управлением.

Новый BMW 4 серии Gran Coupe получил мощные и легкие тормоза, опционально доступна спортивная тормозная система M. В базовое оснащение также входит система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).

Стандартный вариант исполнения Base предлагает светодиодные фары, BMW Live Cockpit, климат-контроль для трех зон, подогрев передних сидений и автоматический привод багажника. В исполнении M Sport Pure новый BMW 4 серии Gran Coupe получил адаптивное спортивное рулевое управление, адаптивную подвеску М и спортивную тормозную систему М с суппортами синего цвета. Функциональное оборудование дополняют обогрев рулевого колеса, лазерные фары, Ассистент парковки, динамический круиз-контроль, автономная система отопления и комфортный доступ. Линия исполнения M Sport Pro включает в себя активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, обивку кожей Vernasca, BMW Live Cockpit Professional, пакет Connected Professional, аудиосистему Harman/Kardon Surround Sound, обивку приборной панели Sensatec, проекционный дисплей, телефонию с беспроводной зарядкой и электрорегулировку передних сидений с функцией памяти для сиденья водителя.

Что касается электронных ассистентов, в стандартную комплектацию новой модели входят сигнализация аварийного сближения при парковке и функция интеллектуального экстренного вызова. Помимо этого, опционально доступны Ассистент парковки, Ассистент парковки Plus и активный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Активный круиз-контроль с автоматической системой ограничения скорости можно использовать на скоростях до 160 км/ч. В составе опции Ассистент вождения Professional этот лимит сдвигается до 210 км/ч.

Об этой модели, а также о других новинках, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: BMW