Экспорт легковых автомобилей в январе - апреле увеличился на 29%

Экспорт легковых автомобилей из России за четыре месяца 2021 года вырос на 29,2% и составил 28,3 тыс. единиц на общую сумму 452,7 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в апреле на внешние рынки было отправлено 9,6 тыс. автомобилей (+31,1% к марту) на 152,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - апреле увеличился на 15,3% и составил 3,6 тыс. машин на 102,4 млн долларов. В апреле за рубеж было поставлено 1,3 тыс. грузовиков (+25% к марту) на 34,1 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле компания Renault Россия начала экспорт внедорожника Duster нового поколения в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению и Киргизстан. Кроме того, АВТОВАЗ объявил о назначении компании ORION Distribution дистрибьютором автомобилей LADA в Казахстане. А Ульяновский автозавод и компания Bazra Motors подписали соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции УАЗа на территории Эфиопии.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: «АВТОСТАТ»